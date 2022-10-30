شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يطالب لاعبى المقاولون بنقاط فاركو للخروج من سلسلة التعادلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون العرب، لاعبي فريقه بضرورة حصد نقاط مباراة فاركو فى اللقاء الذى يجمع الفريقين غداً، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

وشدد شوقي غريب على أهمية حصد الانتصار الأول للمقاولون في الدوري للخروج من سلسلة التعادلات التي بدأت مع الجولة الأولى في الدوري بالموسم الجاري.

وكان المقاولون العرب قد عاد إلى التدريبات الأربعاء الماضي بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون، استعدادا لمواجهة فاركو فى الجولة الثالثة من الدوري العام.

وكان المقاولون قد تعادل في أول جولتين بالدوري، حيث تعادل إيجابيا بهدف لمثله في اللقاء الأول أمام غزل المحلة، قبل أن يتعادل سلبيا في ثاني المباريات أمام فيوتشر.

ويواصل مسئولو نادي المقاولون العرب والمسئولون عن ستاد عثمان أحمد عثمان عملية الإصلاحات على الملعب الرئيسي في المرحلة الأولى التي قاربت على الانتهاء.

وبدأ نادي المقاولون العرب عملية إصلاح لأرضية ملعب ستاد عثمان أحمد عثمان على مرحلتين بدأت الأولى منذ آخر مباراة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عليه والتي كانت أمام غزل المحلة بالجولة الأولى للدوري وتنتهي قبل مباراة الفريق المقبلة أمام فاركو والمقرر لها الإثنين المقبل في الجولة الثالثة.