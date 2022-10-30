شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق فاركو، بقيادة البرتغالي نونو الميدا تدريباته اليوم، الأحد استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها السابعة مساء غد الاثنين فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصرى على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر.

ويخوض فاركو مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن الميدا قائمة المباراة التى تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق هناك.

وعكف نونو الميدا على استكشاف فريق المقاولون العرب للوقوف على نقاط القوة والضعف لذئاب الجبل قبل ملاقاته بحثاً عن النقاط الثلاث.

وحقق فاركو الفوز على حرس الحدود بهدف دون رد فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصرى.

نادى فاركو أنهى موسمه الأول فى الدورى الممتاز فى المركز الثامن برصيد 42 نقطة من خلال فوزه فى 9 مباريات وتعادل فى 15 مباراة وخسارة 10 مباريات.