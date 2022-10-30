شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ التجهيز لمواجهة الداخلية فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفني للأهلي التجهيز لمباراة الداخلية، المحدد لها الأربعاء المقبل، فى ثالث جولات بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما أغلق صفحة السوبر المصري أمام الزمالك، وأعاد فتح ملف الدوري من أجل اللعب على حصد الفوز ومواصلة الانتصارات واستغلال الدفعة المعنوية التي حصل عليها اللاعبين في مواصلة سلسلة الانتصارات.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي على التحضير لمباراة الداخلية ودراسة الخصم ومعرفة أسلوبه في التحضير والاستحواذ على اللعب وأهم مفاتيح اللعب فى صفوفه، وكذلك وضعيته فى حالة الدفاع من أجل الاعتماد عليها في بناء خطة المباراة التي سيعتمد عليها مارسيل كولر في مباراة الأربعاء المقبل.

وتوّج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة 12 في تاريخه بالفوز على حساب الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما باستاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة.