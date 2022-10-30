شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب الناشئين تطير للجزائر اليوم للمشاركة فى تصفيات شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير اليوم الأحد بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2006، إلى الجزائر لخوض تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين “الجزائر 2023”.

وضم محمد وهبة 25 لاعبًا لقائمة منتخب مصر، حيث جاء في حراسة المرمى: عبد المنعم تامر وعمر كامل وزياد هيثم، وفي خط الدفاع: تيبو كريستيان وعلي نوفل ومحمد عبد المنعم وأمير علاء وأحمد عابدين ومحمد نبيه وعبد الرحمن علي، وخط الوسط: يوسف إسلام ومحمد السيد ومصطفى عكاشة، ومروان عبد الفتاح وإبراهيم عادل وعلي إيهاب ومحمد عبد الناصر وعمرو محمد وعمر خضر وحسام حسن وعمر سيد معوض، والهجوم: أيمن أمير وحسام عادل ومحمد هيثم ومحسن أشرف".

وتضم مجموعة شمال أفريقيا منتخبات ليبيا، تونس والمغرب إلى جانب المنتخب المصري، وتقام التصفيات بالأراضي الجزائرية خلال شهر نوفمبر المقبل.