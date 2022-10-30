شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وإنبى فى الدوري المصرى الممتاز والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا لمواجهة إنبى فى الدوري، بعدما أغلق الفريق الأبيض صفحة مباراة السوبر المصرى التى أقيمت بالإمارات أمام النادى الأهلى وخسره بهدفين دون رد، وذلك من أجل الاستعداد لمواصلة المشوار بمسابقة الدوري الممتاز.

وتُوج الزمالك بلقب الدوري المصري لموسم 2021-2022 للمرة الثانية على التوالي، والـ14 فى تاريخه، عقب منافسة شرسة مع غريمه التقليدي الأهلي.





موعد مباراة الزمالك وإنبى فى الدوري

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة إنبى فى السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.





الزمالك يحصد العلامة الكاملة فى الدوري

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط ويليه الاتحاد السكندري والأهلي بنفس الرصيد في المركزين الثاني والثالث ثم فيوتشر وغزل المحلة وطلائع الجيش وفاركو بالترتيب برصيد 4 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وإنبى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وانبى بالدوري المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.