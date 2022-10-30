شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سمير تخوض منافسات بطولة أفريقيا لرفع الأثقال اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض سارة سمير بطلة رفع الأثقال اليوم منافسات وزن 81 كجم ببطولة أفريقيا التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة.

وتشارك فى البطولة كل من، مصر والجزائر وليبيا والمغرب وموريشيوس وسيشل والسودان وبتسوانا والكاميرون والكونغو وغانا وليسوتو ونيجيريا وروندا وسيراليون وجنوب افريقيا وتونس واوغندا وزامبيا .

ويخوض هذه البطولة من مصر 23 لاعبا ولاعبة هم : أحمد سعيد وايهاب فتحي وزن 67 كيلو جرام ، ومصطفي وحيد واحمد عماد جودهً وزن 72 كيلو جرام ، واسلام ابو الوفا ومحمد عبد المنعم في وزن 81 كيلو جرام ، ومحمود جمال وزن 89 كيلو جرام ، وكريم كحلة ورجب عبد الحي وزن 96 كيلو جرام ، جابر فرحان ومحمد سليم وزن 102 كيلو جرام ، واخيرا عبد الرحمن محمد وزن فوق ال109 كيلو جرام .

وعن اختيارات منتخب السيدات تم الاستقرار علي 11لاعبة سيختار منهم الجهاز الفني 10 لاعبات هم : حبيبه سعد الدين في ميزان 49 كيلو جرام ، ونورا عصام وزن 55 كيلو جرام ، وبسمة عماد 59 وزن كيلو جرام ، ونعمة سعيد وزن 71كيلو جرام ، روفيدا فتحي و رحمة احمد عبد الرزاق وزن 76 كيلو جرام ، وسارة سمير وفاطمة صادق وزن 81كيلو جرام ، وسمر حبشي وزن 87 كيلو جرام ، واخيرا وزن فوق 87 حليمة عبد العظيم وشيماء خلف.