مصدر يوضح لمصراوي.. هل أدان مراقب السوبر شيكابالا والشحات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط

نفى مصدر باتحاد الكرة أن يكون مراقب مباراة كأس السوبر المصري لعام 2021 بين الزمالك والأهلي أدان الثنائي محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد الأبيض، وحسين الشحات، جناح الأحمر، في واقعة المشادة التي وقعت بينهما في نهاية المباراة.

وتغلب الأهلي على الزمالك 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية مساء الجمعة الماضي في نهائي كأس السوبر المصري المؤجل من عام 2021.

ودخل شيكابالا في مشادة مع حسين الشحات بنهاية مباراة كأس السوبر، لكن عدسات كاميرات البث التليفزيوني لم ترصد ما حدث.

وقال الشحات، في تصريحات إعلامية عقب المباراة، "تفاجأت عندما وجدت شيكابالا يوجه لي سبابًا رغم أني لم أفعل شيئًا".

وكان شيكابالا بدأ المباراة على مقاعد البدلاء، ثم دخل بديلًا في الشوط الثاني، بينما خرج الشحات من قائمة الأهلي للمباراة.

وزعمت تقارير إعلامية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد أن مراقب المباراة أدان في تقريره شيكابالا والشحات، وأن الثنائي بات مهددًا بالإيقاف.

لكن مصدر مقرب من مراقب المباراة قال في تصريحات لمصراوي "المراقب لم يدن شيكابالا والشحات في تقريره كما تردد، واتحاد الكرة ينتظر تقرير حكم المباراة".

وأدار المباراة الحكم البرتغالي فابيو فيريسيمو.