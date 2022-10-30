موعد مباراة فيوتشر وأول أغسطس فى ذهاب دور الـ32 التكميلى بالكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق فيوتشر لاستئناف تدريباته بأنجولا لخوض مواجهة قوية عندما يحل ضيفاً على أول أغسطس الأنجولى فى ذهاب دور الـ32 التكميلى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة فيوتشر وأول أغسطس

تقام مباراة فيوتشر وأول أغسطس فى السادسة مساء الأربعاء المقبل بأنجولا، في ذهاب دور الـ 32 التكميلي.

موقف على ماهر من مباراة فيوتشر وأول أغسطس

من جهته كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، موقف على ماهر مدرب الفريق من المواجهة المرتقبة مع أول أغسطس في الكونفدرالية، وقال السقا فى تصريحات لليوم السابع، إن على ماهر لم ينه حتى الآن إجراءات الرخصة التدريبية A ، موضحا أن جهود النادي مستمرة لإنهائها فى أسرع وقت لأن وجوده داخل الملعب سيفرق بشكل كبير مع الفريق.

جاهزية لاعبي فيوتشر للقاء وتأكدت جاهزية جميع اللاعبين للمباراة المرتقبة، بعد تعافي أحمد عاطف مهاجم الفريق من الإصابة التي لحقت به مؤخرا وأبعدته عن مباراة المقاولون العرب قي الدوري، وكانت بعثة فيوتشر قد توجهت إلى أنجولا فجر الجمعة الماضي، و يطمح فيوتشر إلى مواصلة عروضه القوية بالبطولة فى أول ظهور أفريقى له ببطولات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف".



مشوار فيوتشر بالكونفدرالية مشوار فيوتشر بالكونفدرالية

كان فيوتشر قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على بول الأوغندى فى دور الـ64 بهدف نظيف فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم الفوز على كالون السيراليونى بسداسية نظيفة فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

مشوار فيوتشر في الدوري

فيوتشر نجح فى انتزاع أول ثلاث نقاط له فى الدورى العام، بعد الفوز فى الجولة الأولى على حرس الحدود بهدفين نظيفين، فى اللقاء الذى أقيم على استاد المكس بالإسكندرية، بينما تعادل مع المقاولون العرب سلبياً فى الجولة الثانية والتى أقيمت على استاد السلام.