شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل غداً، الاثنين، منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الأسبوع الثالث من البطولة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدوري المصري 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلي فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلي والزمالك فى دوري الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، ويليه الاتحاد السكندري والأهلي بنفس الرصيد في المركزين الثاني والثالث، ثم فيوتشر وغزل المحلة وطلائع الجيش وفاركو بالترتيب برصيد 4 نقاط.

الاثنين 31 -10-2022 الاتحاد - طلائع الجيش.. 5 مساء .. استاد الإسكندرية المقاولون العرب - فاركو .. 7 مساء.. استاد المقاولون العرب

الثلاثاء 1- 11-2022 حرس الحدود - سموحة.. 5 مساء .. استاد حرس الحدود الأربعاء 2-11-2022 الداخلية - الأهلي.. 5 مساء .. استاد السويس الجديد

وتم تأجيل مباراتي الإسماعيلي وفيوتشر والزمالك مع بيراميدز.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة للدوري المصرى الممتاز

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.