شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب غزل المحلة: الأداء سيتطور وفكرى جديد على اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نيكوديموس بابافسيليو، المدير الفني لـ غزل المحلة، إن لاعبى فريقه تعرضوا لظروف صعبة قبل مواجهة أسوان في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام وانتهت بفوز زعيم الفلاحين بهدف نظيف لافتاً إلى أن أكثر من لاعب تعرض لنزلة برد وكأنهم في مستشفى.

وأضاف بابافسيليو، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة "أون تايم سبورتس 1"، أن لديهم الوقت للحصول على مزيد من الراحة، مشيرا إلى أن الأداء سيتطور أكثر خلال الفترة المقبلة.

ووجه المدير الفني لـ غزل المحلة الشكر للاعبيه على تقديم أداء جيد أمام أسوان فى الجولة الثالثة واقتناص الثلاث نقاط رغم الصعوبات التي مروا بها لافتاً إلى أنه سعيد للغاية بمستوى أحمد الشيخ لأنه يمر بفترة رائعة مؤكداً أن هدفه تطوير كل لاعب بشكل فردي.

كشف بابافسيليو أن فكره كان جديداً على اللاعبين، موضحا أنه يريد استغلال الوقت والتدريبات ليكون أفضل الفريق يتطور.