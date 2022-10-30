شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المنتخب الأولمبى وإيسواتينى فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار الجماهير المصرية صوب ملعب استاد الإسكندرية لمتابعة مباراة المنتخب الوطنى الأوليمبي عندما يستضيف نظيره إيسواتيني، فى إياب المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التى يستضيفها المغرب الصيف المقبل، المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

وتحدد موعد مباراة مصر وإيسواتيني عند الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسكندرية، في إياب الدور الثاني من التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات الأمم تحت 23 عامًا.

وكان المنتخب الأوليمبي قد تعادل سلبيا مع المنافس فى المباراة التي جمعتهما منذ أسبوع بملعب إيسواتيني، ويكفى شباب الفراعنة تحقيق الفوز للتأهل مباشرة للمرحلة الأخيرة من التصفيات، ومن المقرر أن يلتقى المتأهل من منتخبى مصر وإيسواتيني مع الفائز من سيراليون وزامبيا.

المنتخب الأولمبي بقيادة ميكالي عقد مؤتمرا الجمعة تحدث فيه المدرب عن المباراة وأهميتها، وسمح بتواجد وسائل الإعلام فى التدريبات لمدة ربع ساعة.