شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الجزيرة يستضيف تدريبات منتخب الترامبولين قبل بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف نادي الجزيرة بصالة الجمباز المعسكر التدريبي لمنتخب مصر لجمباز الترامبولين، استعدادا لبطولة العالم التي تقام نوفمبر المقبل فى مدينة صوفيا عاصمة جمهورية بلغاريا.

يأتي هذا فى إطار التعاون المشترك بين اتحاد الجمباز ونادي الجزيرة لخدمة المنتخبات الوطنية.

ويضم منتخب مصر لجمباز الترامبولين المشارك فى بطولة العالم للكبار والناشئين صوفيا 2022، كلا من: المدير الفني أحمد سعيد رضوان، ومدرب الآنسات سيف آسر شريف، ومدرب الرجال أحمد أبو العلا

ويمثل منتخب الآنسات كل من: أشرقت شريف وملك حمزة ومريم أسامة

ويضم منتخب الرجال مهاب أيمن وسيف هاني وعمر وائل وعمر زايد

ويضم منتخب الناشئات كلا من: عاليا خالد وخديجة خالد

ومن جانبه اكد الدكتور ايهاب امين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ان نادي الجزيرة فتح صالة الجمباز لتدريبات منتخب الترامبولين كبار وناشئين فى إطار سياسة الاتحاد للتعاون مع الاندية لتقديم الدعم والمساندة لمنتخبات الجمباز بشكل عام ومنتخب الترامبولين بشكل خاص

وأضاف أمين أن منتخب جمباز الترامبولين رجال وآنسات يمتلك لاعبين على أعلي مستوي اكتسبت خبرات كبيرة من خلال المشاركات القارية والدولية والعربية.

وأشار أمين إلى أن بطولة العالم التي تستضيفها مدينة صوفيا يشارك بها لاعبي ولاعبات الصف الأول للجمباز على مستوى العالم وهي فرصة كبيرة لمنتخب مصر رجال وآنسات لاكتساب خبرات جديدة والمنافسة بقوة مع الدول العظمي للجمباز الترامبولين.