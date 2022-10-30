شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ: حلم عمري اللعب للمنتخب الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد الشيخ، لاعب غزل المحلة، عن سعادته بالهدف الذي سجله في شباك أسوان، والذي قاد فريقه لتصدر جدول الدوري الممتاز.

وقال أحمد الشيخ، في تصريحات تليفزيونية، إنه سعيد بالهدف الذي جاء في شباك أسوان، والذي جعله في صدارة قائمة هدافي المسابقة.

وأكد أحمد الشيخ، رغبته في مواصلة مشوار التوهج، وتكليل ذلك المجهود بالانضمام للمنتخب الوطني.

وتابع: "ده عوض ربنا عن وفاة ابني، وحلم عمري اللعب".

وقفز أحمد الشيخ، لاعب غزل المحلة، لصدارة هدافي الدوري مع الثلاثي خالد قمر من طلائع الجيش ورفيق كابو من إنبي وأوستن أوموتو من الاتحاد السكندري، ليتساوى الرباعي في قمة الهدافين ولكل منهما هدفان حتى الآن.