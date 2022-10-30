شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب ربيع ياسين مع أسوان بعد الرحيل عن تماسيح النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادي أسوان رسميا قبول اعتذار ربيع ياسين عن عدم الاستمرار في منصبه مديرا فنيا للفريق الجنوبي بسبب سوء النتائج.

وخسر أسوان العائد إلى الدوري الممتاز تحت قيادة ربيع ياسين في أول ثلاث مباريات من المسابقة هذا الموسم، أمام الاتحاد السكندري والأهلي وغزل المحلة، وكلهم بنتيجة 1-0، ليتذيل قاع جدول الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وجاءت نتائج ربيع ياسين مع أسوان كالتالي:

الجولة الأولى : خسارة على ملعبه من الاتحاد بهدف دون رد

الجولة الثانية: خسارة من الأهلي في القاهرة بهدف دون رد

الجولة الثالثة: خسارة من غزل المحلة على ملعبه بهدف دون رد

اعتذار ربيع ياسين جاء بعد 4 أشهر من قيادته للفريق، حيث أنهى مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة الشافعي صالح، تعاقده مع مدرب منتخب مصر للشباب السابق، لتولي المهمة الفنية لأبناء الجنوب، في مطلع شهر يوليو الماضي.

وكان فريق أسوان قد نجح تحت القيادة الفنية للمدرب الشاب أحمد مصطفى بيبو فى الصعود للدوري الممتاز مع انتهاء موسم الدرجة الثانية.