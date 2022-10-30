شكرا لقرائتكم خبر عن الغانى بنجامين بواتنج جاهز لتدعيم سموحة أمام حرس الحدود بـ"الجبيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الجهاز الطبي في فريق سموحة، في تجهيز الغانى بنجامين بواتنج، لاعب الفريق السكندري، لتدعيم فريقه أمام حرس الحدود في المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الأسبوع الثالث من الدورى.

وأصبح الغاني بواتنج جاهزا بعد مشاركته في المباراة الودية التي أقامها طارق العشرى المدير الفنى مع فريق الشباب، بعدما خاضها اللاعب بالجبيرة.

ويعانى الغانى بنجامين بواتنج من شرخ فى كف اليد اليمنى، ووضع الجهاز الطبى لفريق سموحة جبيرة ليد اللاعب للمشاركة فى اللقاء الذى يسعى طارق العشرى المدير الفني للفريق السكندرى في الفوز به وتحقيق الثلاث نقاط.

وخسر فريق سموحة في الجولة الأولى أمام الزمالك بهدفين نظيفين، قبل أن يتعادل في المباراة الثانية أمام البنك الأهلى بهدف لمثله، ليحصد نقطة واحدة في أول مباراتين.

ويحتل فريق سموحة المركز الثالث عشر في ترتيب جدول الدورى برصيد نقطة واحدة من مباراتين.

وخاض فريق سموحة مباراة ودية أمس أمام فريق الشباب انتهت بالتعادل السلبى، اطمئن فيها العشرى على جميع اللاعبين.