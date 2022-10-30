شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المصري يكشف سر تألق أحمد الشيخ مع إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق حمد إبراهيم، المدرب العام في الجهاز الفني لفريق المصري، على فوز الفريق على إنبي بهدفين في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال حمد إبراهيم، في تصريحات تليفزيونية: "نعتمد على الأداء الجماعي للفريق وليس الفرديات وكل اللاعبين يعملون بشكل مميز ويساعدان بعضهما البعض، الأهم بالنسبة لنا الأداء والثلاث نقاط معا، وهذا ما نعمل عليه في كل مباراة".

وعن أحمد الشيخ قال حمد إبراهيم: "لاعب مميز وعندما يدخل في نظام الفريق يتألق وإيهاب جلال يمنحه دائما الأريحية والثقة ولذلك يتألق، الأهم بالنسبة لنا تطور الفريق في كل مباراة يخوضها في الدوري"

وحقق فريق المصري فوزا مثيرا على نظيره إنبي بهدفين دون رد سجلهما مروان حمدي، وعبد الرحيم دغموم، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 74 من زمن اللقاء، بعدما أرسل أحمد الشيخ تمريرة رائعة من جهة اليمين تابعها مروان حمدي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت على يسار الحارس البلعوطي لداخل الشباك، بينما سجل عبد الرحيم دغموم الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بهذه النتيجة يرتقى المصري للمركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، جمعها من هزيمة وانتصار وتعادل، بينما يحتل إنبي المركز الخامس عشر برصيد نقطة وحيدة جمعها من تعادل وهزيمتين.