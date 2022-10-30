فلامنجو بطلًا لكوبا ليبرتادوريس للمرة الثالثة في تاريخه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

توج فريق فلامنجو البرازيلي بلقب كأس أندية أمريكا الجنوبية (كوبا ليبرتادوريس) للمرة الثالثة في تاريخه، عقب فوزه على مواطنه أتلتيكو باراناينسي 1-صفر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وأقيمت المباراة في ملعب "مونيمنتال إيسدورو روميرو" في مدينة جواياكيول الإكوادورية، وقد نجح فلامنجو في التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق له التتويج به في نسختي 1981 و2019.

وسجل جابرييل باربوسا نجم إنتر ميلان الأسبق هدف المباراة الوحيد لفلامنجو في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وشهدت المباراة تعرض بيدرو هنريكي لاعب باراناينسي للطرد في الدقيقة 43، بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.