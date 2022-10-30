المنتخب الأولمبي يواجه إسواتيني في مباراة حاسمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علاء

يخوض المنتخب الأولمبي بقيادة مديره الفني روجيرو ميكالي، مواجهة مصيرية أمام منتخب إسواتيني الأولمبي، على أرضية ستاد الأسكندرية، في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد، بإياب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والمقرر إقامتها بالمغرب.

وكان المنتخب الأولمبي قد تعادل سلبيًا أمام نظيره إسواتيني، بمباراة الذهاب التى جمعتهما على ملعب الأخير.

وتنص اللوائح أنه فى حالة التعادل بنتيجتي الذهاب والإياب، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح، بدون لعب شوطين إضافيين.

ويسعى المنتخب الأولمبي للفوز بأي نتيجة من أجل التأهل إلى الدور الثالث.

وتمكن منتخب زامبيا الأولمبي من عبور نظيره السيراليوني، وتأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات، ليضرب موعدًا مع الفائز من مواجهة مصر وإسواتيني.

ومن المقرر أن يرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء، فيما يرتدي منتخب إسواتيني الزي الأزرق بالكامل.

من جانبه، قال المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة الذهاب كانت صعبة لأننا كنا نسعى لاختيار أفضل تشكيلة وكنا نتمنى تسجيل أهداف ولكن الحظ منعنا من تسجيل 3 أهداف محققة".

وأضاف: "نتمنى تعويض التعادل السلبي في لقاء الذهاب وتحقيق الفوز وتخطى منتخب إسواتيني وسنعمل على تصحيح الأخطاء وسرعة إنهاء الهجمات، نثق فى جميع اللاعبين وأتمنى أن يظهر اللاعبون بمستواهم الحقيقي".

وأتم ميكالي: "أمضيت شهرين مع المنتخب ولازلت أؤكد أننى أسعى للحصول مع الفريق على ميدالية أوليمبية، اللاعبون لديهم قدرة كبيرة على الاستجابة للخطط وتنفيذ التعليمات والمطلوب منهم".

قائمة منتخب مصر الأولمبي:

حراسة المرمى: حمزة علاء- علي محمد يحيى- أحمد نادر السيد.

الدفاع: محمد أشرف بكري- محمد مغربي - عبد الرحمن رشدان- كريم الدبيس- محمد طارق- حسام عبد المجيد- هشام محمد شعبان- أحمد عيد- عبد الله عادل عزت- محمد سمير- إياد العسقلاني.

خط الوسط: رأفت خليل- مصطفى سعد- أحمد نبيل كوكا- محمود صابر- إبراهيم عادل- علي محمود فؤاد-وليد علي فرج- عبد الغني محمد- عماد ميهوب- زياد محمد كمال- محمد شحاتة- عربي بدر.

وفي الهجوم: حسام أشرف- أحمد سيد غريب- عبد الرحمن عاطف - أسامة فيصل.

ومن الجدير بالذكر، أن بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي يشارك بها 8 منتخبات فقط، هي البطولة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، حيث يتأهل البطل ووصيفه، وصاحب الميدالية البرونزية، مباشرة إلى الأولمبياد.