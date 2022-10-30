ملف الخليج 365.. اجتماع طارىء في الزمالك.. رسالة كولر.. وهدف تاريخي لصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: الخليج 365

شهد أمس السبت العديد من الأحداث الرياضية على المستوى المحلي والعالمي ولعل أبرزها إعلان مرتضى منصور لاجتماع طارئ في الزمالك، كولر يرفض الراحة بعد التتويج بالسوبر، محمد صلاح يسجل هدفا تاريخيا في سقوط ليفربول، وتصدر مؤقت لمانشستر سيتي للدوري الإنجليزي.

ويستعرض "الخليج 365" في ملف السبت أبرز الأحداث الرياضية:

الأهلي: طالبنا بعدالة توزيع الجماهير.. ونتمنى زيادة الأعداد بعدما أصبحت الأمور منضبطة

بعد هدف صلاح أمام ليدز.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

مرتضى منصور يعلن عقد اجتماع طارئ ويهنئ الأهلي بالسوبر

هدف صلاح لم يكف.. ليدز يكبد ليفربول خسارة "قاتلة" في بريميرليج

رئيس أسوان يكشف سبب رحيل ربيع ياسين.. وحقيقة الخلافات مع هيثم عرابي

رسميًا.. رحيل هيثم عرابي عن نادي أسوان

أول الراحلين في الدوري.. أسوان ينهي علاقته مع ربيع ياسين رسميًا

"تاريخي" صلاح يرفع رصيده إلى 122 هدف بالدوري الإنجليزي

أبرزها أزمة الزمالك وسلاح الأهلي.. 10 دروس مستفادة من قمة السوبر

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي

كوكا يصنع هدفًا في فوز ألانيا سبور على غازي عنتاب بالدوري التركي

تونس مهددة بالاستبعاد من كأس العالم

في مباراة مثيرة.. سام مرسي يسجل هدفا في تعادل إيبسويتش تاون أمام تشارلتون

كولر يوجه رسالة بعد الفوز على الزمالك

المصري البورسعيدي يحقق انتصاره الأول في الدوري بثنائية أمام إنبي

الزمالك يصل القاهرة بعد خسارة لقب السوبر أمام الأهلي

بعد الفوز بالسوبر المصري.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة

رئيس أسوان يكشف لمصراوي مستقبل ربيع ياسين بعد الهزيمة الثالثة في الدوري

مرموش يشارك بديلًا في فوز ضخم لفولفسبورج على بوخوم بالبوندسليجا

تشيلسي يخسر برباعية أمام برايتون بالدوري الإنجليزي

منافس مصر الأولمبي.. زامبيا تعبر سيراليون بتصفيات أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

بايرن يحطم ماينز ويعتلي صدارة الدوري الألماني مؤقتًا

غزل المحلة يكبد أسوان هزيمته الثالثة في الدوري بفوز +90

فيريرا وسلسلة لا تنتهي من التصريحات الجدلية

"مستعد للقتال".. محمد النني يُعلق على عودته لتدريبات أرسنال

مانشستر سيتي يتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتًا بهدف أمام ليستر

بعد السوبر.. الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا للداخلية بالدوري

طبيب الأهلي: نجهز لجراحة عبد المنعم.. وسافيو جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية

كلاتنبرج: توقعت طرد الوردي.. الإسماعيلي لم يستحق ركلة جزاء.. وإلغاء هدف المحلة صحيحًا