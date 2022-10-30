الأهلي: طالبنا بعدالة توزيع الجماهير.. ونتمنى زيادة الأعداد بعدما أصبحت الأمور منضبطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه يتمنى زيادة عدد الجماهير في مباريات الدوري خلال الفترة المقبلة، لافتا أن الأمور اصبحت أفضل من ناحية الانضباط بشأن الجماهير في المدرجات.

وقال قتديل في تصريحات لقناة صدى البلد:" الأمور أصبحت منضبطة، لذلك نتمنى أن يكون هناك زيادة في أعداد الجماهير، لأن الجميع يرغب في تواجد الجمهور بضوابط".

وأضاف:"طالبنا بعدالة توزيع الجماهير في المباريات حتى نشجع الجمهور على الحضور، لأن المباراة مثل المسرحية فأهميتها تكمن في وجود الجمهور".

وتابع:" من أول يوم لنا في مجلس الإدارة ونحن نحترم القواعد الخاصة بحضور الجماهير، ما طلبناه أن يحضر الجماهير للمباريات بالتساوي".

وأتم: "نتمنى أن تكون الأجواء الجماهيرية في مصر مثل الدول العربية، الجمهور هو عنصر اساسي في كرة القدم، الجميع حريص ألا يخرج أحد عن النص، ولا أحد يتمنى أن يحدث ذلك".