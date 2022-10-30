رئيس أسوان يكشف سبب رحيل ربيع ياسين.. وحقيقة الخلافات مع هيثم عرابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشف الشافعي صالح رئيس نادي أسوان عن أسباب رحيل الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين، مؤكدًا أن الفريق قادر على المنافسة والبقاء في الدوري.

وقرر نادي أسوان إنهاء علاقته مع ربيع ياسين المدير الفني وهيثم عرابي المدير الرياضي بعدما تلقى الفريق الأول لكرة القدم 3 هزائم في أول ثلاث جولات من الموسم الجديد بالدوري الممتاز.

وقال الشافعي صالح في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "الحمد لله كرة القدم بها مكسب وخسارة ولن نكون الفريق الوحيد الذي يتعرض للهزيمة والقادم سيكون أفضل إن شاء الله".

وأَضاف: "نكن كل الاحترام للكابتن ربيع ياسين وهو اجتهد معنا ولكن واجه سوء حظ بعد الخسارة في أول 3 مباريات وقدم لنا اعتذارا وقبلناه منه".

وأكمل: "لا نريد استهلاك الوقت والرغبة كانت موجودة بيننا في إنهاء العلاقة بالتراضي وبشكل ودي ومحترم".

وتابع: "لم نستقر على المدرب البديل، أمامنا الوقت الكافي لاختيار من سيتولى تدريب الفريق في المرحلة المقبلة خاصة وأن هناك فترة توقف دولي".

وواصل رئيس أسوان حديثه: "رحيل الجهاز الفني هو منطقي بعد الإخفاق في ثلاث مباريات متتالية، وكان لابد من البحث عن الأفضل".

وعن رحيل هيثم عرابي هو الآخر، قال رئيس النادي: "تربطنا بهيثم عرابي علاقة قوية ونكن له كل الاحترام ولا يوجد أي خلافات معه وما حدث مع الفريق هو سوء حظ وعدم توفيق".

وأتم: "نمتلك فريق جيد ولاعبين مميزين وقادرون على المنافسة والبقاء في الدوري الممتاز".