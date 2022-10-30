بعد هدف صلاح أمام ليدز.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

سجل محمد صلاح، لاعب ليفربول، هدفا في خسارة فريقه امام ليدز يونايتد، مساء اليوم السبت، بنيتجة 1-2، في إطار منافسات الجولة الـ 14 للدوري الإنجليزي.

ووصل صلاح إلى الهدف رقم 4 حتى الآن في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023.

ويحتل ايرلنج هالاند مهاجم مانشستر سيتي المركز الأول برصيد 17 هدفا، متفوقا على هاري كين مهاجم توتنهام برصيد 10 نقاط، وفي المركز الثالث اللاعب الكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام برصيد 9 أهداف.

ويتواجد ايفان توني مهاجم برينتفورد في المركز الرابع برصيد 8 أهداف، وخلفه لياندرو تروسارد مهاجم برايتون في المركز الخامس برصيد 7 أهداف بالتساوي مع ميجيل الميرون لاعب نيوكاسل.