مرتضى منصور يعلن عقد اجتماع طارئ ويهنئ الأهلي بالسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أن مجلس إدارة النادي سيعقد اجتماعًا طارئًا غدًا الأحد، موجهًا في الوقت نفسه التهنئة للأهلي على فوزه بلقب كأس السوبر المصري.

وخسر الزمالك بنتيجة 0-2 أمام الأهلي على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية مساء أمس الجمعة في نهائي كأس السوبر المصري المؤجل من عام 2021.

وهذه هي المرة السابعة التي يخسر فيها الزمالك لقب السوبر المصري، كأكثر الفرق خسارة عبر تاريخ البطولة.

وذكر مرتضى منصور، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، اليوم السبت، "يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعًا طارئًا غدا الأحد قبل لقائي بوزير الشباب والرياضة، لمناقشة أمور مصيرية مهمة وخطيرة تتعلق بمستقبل النادي وما يواجهه من مؤامرات".

وأضاف "الاجتماع لاعلاقة له بمباراة السوبر التي أقيمت في مدينة العين بدولة الإمارات، وسبق أن أعلنت عن لقائي بالوزير وحددت أنه سيكون الأحد حتى لا يربط أحد بين نتيجة المباراة ولقاء الوزير".

وتابع مرتضى في بيانه "حتى يستريح الجميع لا علاقة للاجتماع بأي قرار يتعلق باللاعبين أو الجهاز الفني أو الطبي أو الإداري، فمجلس الإدارة يدعم المدير الفني وجهازه الطبي والإداري وبالتأكيد المشرف على فريق الكرة".

وواصل "نتيجة مباراة لن تهز ثقتنا في المدير الفني أو اللاعبين الذين أسعدونا من قبل بالانتصارات".

وأكمل "وهذه مناسبة لتهنئة مجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره بالفوز ببطولة السوبر، هذه هي الرياضة الحقيقية، لا يوجد فائز بكل البطولات ولا منهزم في كل البطولات".

واختتم "أخيرًا، كل الاحترام والتقدير لجمهور الزمالك العظيم المتحضر سواء من حضر المباراة أو الملايين الذين شاهدوها عبر القنوات التليفزيونية، القادم أفضل إن شاء الله".