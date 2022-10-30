برشلونة يهزم فالنسيا بشق الأنفس ويزاحم ريال مدريد على صدارة الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

فاز فريق برشلونة بصعوبة أمام نظيره فالنسيا، مساء اليوم السبت، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الثانية عشر بالدوري الإسباني.

وشهدت الدقيقة 51 تسجيل اللاعب صموئي لينو هدفا لفريق برشلونة قبل أن يعود الحكم لتقنية الفيديو ويقرر الغاء الهدف.

وسجل البولندي ليفاندوفسكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة90+3، ليمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث.

وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي:

" تير شتيجن، سيرجيو بوسكيتس، عثمان ديمبيلي، بيدري، ليفاندوفسكي، انسو فاتي، جوردي البا، فرينكي دي يونج، كوندي، ايريك جارسيا، بالدي".

وبتلك النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 31 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بالستاوي مع ريال مدريد، وعلى الجانب الأخر، تجمد رصيد فالنسيا عند 15 نقطة في المركز العاشر.