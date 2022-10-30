اخبار الرياضه

برشلونة يهزم فالنسيا بشق الأنفس ويزاحم ريال مدريد على صدارة الليجا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

فاز فريق بصعوبة أمام نظيره فالنسيا، مساء اليوم السبت، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الثانية عشر بالدوري الإسباني.

وشهدت الدقيقة 51 تسجيل اللاعب صموئي لينو هدفا لفريق برشلونة قبل أن يعود الحكم لتقنية الفيديو ويقرر الغاء الهدف.

وسجل البولندي ليفاندوفسكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة90+3، ليمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث.

وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي:

" تير شتيجن، سيرجيو بوسكيتس، عثمان ديمبيلي، بيدري، ليفاندوفسكي، انسو فاتي، جوردي البا، فرينكي دي يونج، كوندي، ايريك جارسيا، بالدي".

وبتلك النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 31 في صدارة ترتيب بالستاوي مع ، وعلى الجانب الأخر، تجمد رصيد فالنسيا عند 15 نقطة في المركز العاشر.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا