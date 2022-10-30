رسميًا.. رحيل هيثم عرابي عن نادي أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة الشافعي صالح، مساء اليوم السبت، قبول اعتذار هيثم عرابي المدير الرياضي عن إكمال مهمته مع زهرة الجنوب.

وقال نادي أسوان في بيان رسمي إنه تم إنهاء العلاقة مع هيثم عرابي المدير الرياضي بالتراضي بين الطرفين.

وكان مجلس أسوان أعلن أيضا عن رحيل ربيع ياسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بسبب سوء النتائج منذ بداية الموسم الحالي.

وخسر أسوان - العائد إلى الدوري الممتاز- أول ثلاث مباريات في المسابقة هذا الموسم أمام الاتحاد السكندري والأهلي وغزل المحلة بنتيجة 1-0، ليتذيل قاع جدول الترتيب بدون رصيد من النقاط.

ويعد ربيع ياسين هو أول الراحلين على صعيد المدربين في الموسم الجديد "2022-2023" في الدوري الممتاز.