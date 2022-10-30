أول الراحلين في الدوري.. أسوان ينهي علاقته مع ربيع ياسين رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة الشافعي صالح، مساء اليوم السبت، قبول اعتذار ربيع ياسين المدير الفني عن إكمال مهمته التدريبية مع زهرة الجنوب.

وقال نادي أسوان في بيان رسمي إنه تم إنهاء العلاقة مع ربيع ياسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالتراضي بين الطرفين.

وأضاف البيان أن مجلس إدارة أسوان يواصل مشاوراته خلال الساعات المقبلة من أجل تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة الأول.

وخسر أسوان - العائد إلى الدوري الممتاز- أول ثلاث مباريات في المسابقة هذا الموسم أمام الاتحاد السكندري والأهلي وغزل المحلة بنتيجة 1-0، ليتذيل قاع جدول الترتيب بدون رصيد من النقاط.

ويعد ربيع ياسين هو أول الراحلين على صعيد المدربين في الموسم الجديد "2022-2023" في الدوري الممتاز.