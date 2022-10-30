ليفربول يواصل التراجع ويخسر أمام ليدز يونايتد

المنامة - ياسر ابراهيم - واصل ليفربول أداءه المتراجع جداً في الدوري الإنكليزي الممتاز وتلقى خسارة قاسية على أرضه ووسط جماهيره أمام ضيفه ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف السبت ضمن المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وافتتح رودريغو التسجيل لليدز في الدقيقة الرابعة قبل أن يتمكن محمد صلاح من إحراز هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 89 وفي ظل الضغط المكثف من ليفربول بغية حسم الفوز والنقاط الثلاثة فاجأ كريسينسيو سامرفيل أصحاب الأرض بتسجيله هدف الفوز لليدز.

ورفع ليدز رصيده إلى 12 نقطة في المركز 15 فيما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة السادسة عشرة في المركز التاسع.



(بي إن سبورت)