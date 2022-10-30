الامارات | منتخب «الشابات» يهزم البحرين برباعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المنتخب الوطني للشابات تحت 19 عاماً الفوز على المنتخب البحريني بأربعة أهداف دون رد، في المباراة الودية الثانية التي جمعتهما أول من أمس على ملعب ذياب عوانة، في ختام برنامج معسكره الداخلي بدبي. وكانت المباراة الودية الأولى قد حسمها أبيض الشابات بتحقيق فوز كبير على نظيره منتخب البحرين بثمانية أهداف دون مقابل. وقالت أمل بوشلاخ، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة القدم النسائية، في تصريح صحافي، إن اللجنة ستركز على الاستفادة من الأهداف الإيجابية التي تحققت خلال هذا المعسكر، وكذلك الوقوف على أي جوانب سلبية رصدها الجهاز الفني للمنتخب، والتركيز خلال التجمعات والمباريات الودية المقبلة.