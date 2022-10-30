الامارات | عجمان يهدد مستقبل كايو مع البطائح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل عجمان البطائح، في الخامسة من مساء اليوم، ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة تتباين فيها مواقف الفريقين الساعيين لحصد النقاط الثلاث. ويدخل «البرتقالي» المواجهة وهو منتشٍ من فوز هو الأغلى له هذا الموسم، على حساب الجزيرة في ملعب الأخير بهدف لصفر.

ويأمل رجال المدرب الصربي، غوران، مواصلة سلسلة نتائجهم الإيجابية التي حققوها في آخر أربع مباريات، وجعلتهم يحصدون 11 نقطة. وقد يتقدم عجمان أكثر نحو المربع الذهبي في حال حقق الفوز اليوم، بيد أن انتصاره قد يحدد مصير مدرب البطائح، كايو، الذي عانى بشدة سوء النتائج في المباريات الأخيرة، حيث لم يحقق الفوز في آخر أربع مباريات، بخلاف البداية القوية في أول ثلاث مباريات.

ويملك البطائح تسع نقاط، ولا يريد نزف أي نقاط أخرى، لذلك يدخل مباراة اليوم بهدف الفوز فقط، رغم صعوبة مواجهة فريق مميز مثل عجمان. وكان البطائح قد قدم مباراة قوية في الجولة الماضية، رغم الخسارة من الشارقة، الأمر الذي يرفع من حظوظه في لقاء عجمان. وتعتبر المباراة فرصة لفريق عجمان لتحقيق تقدم كبير في ترتيب الدوري، ويراهن على نجومه البارزين، بينهم المغربي وليد أزارو، وكذلك صانع الألعاب فراس بالعربي، وأيضا المميز بريستيج صاحب هدف الفوز على الجزيرة في الجولة الماضية، وله إجمالا ثلاثة أهداف في الدوري حتى الآن.