الامارات | خماسية كلباء تزيد من أوجاع النصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق اتحاد كلباء فوزاً مهماً على النصر بنتيجة 5-3 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس في استاد اتحاد كلباء ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، ليصل اتحاد كلباء إلى النقطة 14 في جدول ترتيب البطولة، بينما يقف رصيد النصر عند النقطة السادسة مع فرق المؤخرة، ويزداد وضع الفريق سوءاً.

ونجح كلباء في تحقيق ريمونتادا رائعة بعدما حول تأخره في الدقيقة 70 بنتيجة 3-1 إلى التقدم 5-3، وسط دهشة وذهول من لاعبي النصر وجهازهم الفني والإداري.

وأحرز كلباء هدف التقدم في بداية المباراة وبعد ثلاث دقائق فقط عن طريق سلطان الزعابي، ورد النصر بثنائية عن طريق ريان مينديز هدفين (19-21) قبل أن يخرج مصاباً، وأحرز الغابوني ديمبو، الهدف الثالث للنصر ليطمئن عشاق العميد.

ولكن الشوط الثاني شهد أربعة أهداف لاتحاد كلباء عن طريق أحمد عامر «هدفين» ودانيل بيسا، وفيليب كيس، لتنتهي المباراة بفوز اتحاد كلباء بنتيجة 5-3.

وشكل خروج ريان مينديز مصاباً منعطفاً في سير المباراة لصالح اتحاد كلباء الذي استغل الفرص التي لاحت له وحقق فوزاً كبيراً.