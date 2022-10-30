الامارات | أول فوز للجزيرة في أكتوبر بإمضاء بن شرقي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد فريق الجزيرة ذاكرة الانتصارات في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم عقب فوزه بهدفين نظيفين على حساب ضيفه الوصل في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس على استاد محمد بن زايد، ضمن الجولة الثامنة، ليختتم «فخر أبوظبي» شهر أكتوبر بفوز واحد فقط من أصل خمس جولات (تعادل مع بني ياس 1-1، ومع الشارقة 3-3، وخسر من شباب الأهلي 1-2، وأمام عجمان صفر-1).

ويدين أصحاب الأرض بالفضل للاعب المغربي أشرف بن شرقي الذي سجل هدفي المباراة، إذ أحرز الأول في الدقيقة 21 عقب مجهود فردي، وأضاف الثاني في الدقيقة 41 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، مستفيداً من تمريرة زميله عبدالله رمضان.

ورفع الجزيرة نقاطه إلى 15، وفي المقابل تكبد «الإمبراطور» خسارته الأولى هذا الموسم وتجمدت نقاطه عند 15 نقطة2.