الامارات | بني ياس ينتظر أهداف إلياس أمام الظفرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار اليوم إلى مهاجم بني ياس، البرازيلي رافاييل إلياس، حين يستقبل «السماوي»، في الساعة الخامسة عصراً، ضيفه الظفرة، على ملعبه في الشامخة، ضمن الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين، إذ تأمل جماهير فريقه أن ينجح اللاعب في مساعدة الفريق على المضي قدماً في طريق الانتصار، بعد أن أحرز في الجولة الماضية «هاتريك»، خلال 39 دقيقة فقط في المباراة التي فاز فيها «السماوي» على مستضيفه دبا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وعلى مدار الجولات الست الأولى، صام اللاعب عن التسجيل، لكنه أفطر في الجولة الماضية بتسجيل «هاتريك»، منح فريقه ثلاث نقاط، قفزت برصيده إلى ثمانٍ، وبدد اللاعب حالة القلق التي كانت تحيط به، ما يجعله مطالباً بمواصلة إحراز الأهداف، خصوصاً أن الفوز في لقاء اليوم سيضع «السماوي» في المسار الصحيح، ويجعله قريباً من المراكز الستة الأولى.

في المقابل، لا يمر الظفرة الذي يملك أربع نقاط فقط في رصيده بأفضل حالاته، كما لا يقدم لاعبوه أداءً مقنعاً، في وقت تكبد فيه الفريق ثلاث خسائر متتالية أمام الوصل صفر-4، البطائح 1-2 والوحدة 2-4، وهي النتائج التي عقّدت من الموقف بشكل كبير، وبات على أثرها مطالباً بالفوز فقط للابتعاد عن دائرة الخطر.