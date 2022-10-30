اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

عجمان - البطائح 17:00

بني ياس - الظفرة 17:00

الشارقة - الوحدة 20:00

أرسنال - نوتينغهام فورست 18:00

مانشستر يونايتد - وست هام يونايتد 21:15

أوساسونا - بلد الوليد 17:00

- جيرونا 19:15

أتلتيك بيلباو - فياريال 21:30

ريال سوسييداد - ريال بيتيس 00:00

إمبولي - أتلانتا 15:30

كريمونيزي - أودينيزي 18:00

سبيزيا - فيورنتينا 18:00

لاتسيو - ساليرنيتانا 21:00

تورينو - ميلان 23:45

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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