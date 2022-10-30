شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب غزل المحلة بعد الفوز على أسوان: "أرجنتين مصر راجع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم عبد الباقي جمال، المدرب العام لفريق غزل المحلة، وعدا لجماهير الفريق بعد الفوز على أسوان بهدف دون رد في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال عبد الباقي جمال، في تصريحات تليفزيونية: "نتطور بشكل تدريجي، والروح عالية جدا في الفريق وساهمت في تحقيق آخر فوزين".

وأضاف: "رغم الإرهاق الذي يطاردنا والوعكة الصحية التي تطارد أغلب اللاعبين وأفراد الجهاز الفني، لكن نعد جمهور غزل المحلة بعودة أرجنتين مصر مرة أخرى".

وتابع: "الدوري المصري يزيد صعوبته كل موسم، وأصبح هناك منافسة قوية في القمة والقاع كل موسم، نسير بشكل مميز ولكن نحتاج إلى الاستمرارية من أجل التواجد في مركز متقدم".

حقق فريق غزل المحلة فوزاً مهماً على أسوان بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب استاد أسوان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف فوز المحلة أحمد الشيخ فى الدقيقة 90 من عمر اللقاء، ليحصد المحلة ثلاث نقاط ويرتفع رصيده للنقطة 7 محتلاً صدارة ترتيب فرق الدورى، فيما استمر فريق أسوان فى المركز الـ 17 بدون نقاط.