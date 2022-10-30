شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم عرابى: رحيلى عن نادي أسوان قرار نهائى.. وكان نفسى أكمل التجربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هيثم عرابى، المدير الرياضى السابق لنادى أسوان، أنه حدث اتفاق مع مجلس إدارة أسوان حول رحيلى، وحزين على انتهاء رحلتى مع أسوان بهذه السرعة.

وقال هيثم عرابى، فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "حدث اتفاق مع مجلس إدارة أسوان حول رحيلى، ورحيلى عن الفريق قرار نهائى".

وأضاف هيثم عرابى: "رحلت من النادى الأهلى بشكل محترم وكذلك نفس الأمر حاليا مع أسوان، ورحيلى من منصب المدير الرياضى لنادى أسوان قرار نهائى".

وتابع: "لاعبو أسوان رجال وعلى قدر المسئولية وهناك فقط بعض الأخطاء، ورحيلى من أسوان باتفاق مع الإدارة وأنا بتمنى لهم التوفيق".

واختتم عرابي تصريحاته قائلا: "كان نفسى أكمل التجربة ولكن انتهت بدرى جدا والحظ لم يحالفنى فى أسوان وسأخوض تجربة جديدة".