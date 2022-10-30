شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم: إيهاب جلال تخطى أزمة المنتخب والقادم للمصرى أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حمد إبراهيم، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المصرى البورسعيدى، إن إيهاب جلال، المدير الفني، تخطى أزمة رحيله عن تدريب المنتخب الوطنى، وإنه مدرب محترف ويملك من الحكمة الكبيرة الذى تمكنه من التعامل مع المواقف.

وأضاف إبراهيم، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى أحمد شوبير، أن التوفيق لم يحالف فريق المصرى أمام بيراميدز في الجولة الثانية من الدورى المصرى الممتاز وانتهت بالتعادل السلبي، رغم أن الفريق البورسعيدى كان الأخطر والأقرب للفوز.

وتابع المدرب العام للمصرى البورسعيدى أن فترة الإعداد كانت قصيرة وبعض اللاعبين انضموا للمعسكر في وقت متأخر لافتاً إلى أن مع الوقت وتكثيف الوحدات التريبية سيزيد التأقلم والإنسجام بين اللاعبين.

وعبر حمد إبراهيم عن سعادته بتحقيق أول انتصار في بطولة الدورى العام بنسخته الحالية بالفوز على إنبى بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام.

وتلقت شباك عبد العزيز البلعوطى حارس إنبى هدفين من مروان حمدي، وعبد الرحيم دغموم لاعبا المصرى، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 74 من زمن اللقاء، بعدما أرسل أحمد الشيخ تمريرة رائعة من جهة اليمين تابعها مروان حمدي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت على يسار الحارس البلعوطي لداخل الشباك، بينما سجل عبد الرحيم دغموم الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بهذه النتيجة يرتقى المصري للمركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، جمعها من هزيمة وانتصار وتعادل، بينما يحتل إنبي المركز الخامس عشر برصيد نقطة وحيدة جمعها من تعادل وهزيمتين.