شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 29-10-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 29-10-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: فوز فريق غزل المحلة فوزا مهما على أسوان بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب استاد أسوان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

غزل المحلة يهزم أسوان بهدف +90 ويعتلى صدارة الدورى الممتاز.. فيديو

حقق فريق غزل المحلة فوزاً مهماً على أسوان بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب استاد أسوان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز. 25 لاعبا فى قائمة منتخب الناشئين قبل السفر إلى الجزائر أعلن محمد وهبة، المدير الفني لـ منتخب مصر للناشئين مواليد 2006، القائمة النهائية التي ستغادر إلى الجزائر لخوض تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين “الجزائر 2023”. الأهلي في رسالة إلى الشناوي وسافيو: "السد المنيع" و"الساحر" وجهت صفحة الأهلي الرسمية عبر تويتر رسالة إلى ثنائي الفريق الأحمر محمد الشناوي والبرازيلي برونو سافيو، بعد التتويج بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك، عقب الفوز عليه بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد هزاع بن زايد. حذر طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، لاعبيه من خطورة فريق حرس الحدود فى المباراة المقبلة، المقرر لها الثلاثاء المقبل على ملعب المكس، في إطار منافسات الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم ربيع ياسين، المدير الفني لفريق أسوان، باعتذار عن عدم إكمال مهمته التدريبية لفريق الكرة الأول بالنادي، بعدما تلقى 3 خسائر في الجولات الثلاث الأولى من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

فازت فاطمة عبد الناصر، لاعبة النادي الأهلي ومنتخب مصر للكاراتيه، بالميدالية الذهبية للكوميتيه، بعد الفوز على بطلة المجر، خلال منافسات بطولة العالم المقامة في تركيا خلال الفترة من 26 وحتى 30 أكتوبر الجاري.

قال السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إنه سعيد من توصيل أفكاره إلى لاعبي القلعة الحمراء في وقت قصير مشيرًا إلى أن ذلك كان عن طريق العمل الجاد والمكثف خلال الأيام الماضية.

أسفر الاجتماع الفني لمباراة العودة بين منتخب مصر الأوليمبي مع نظيره إيسواتيني، المقرر لها غدا الأحد، فى تمام الساعة الثامنة مساء باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الدور الثاني للتصفيات المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024"، عن ارتداء المنتخب الأوليمبي الزي الأساسي المكون من الفانلة الحمراء والشورت الأبيض والشراب الأسود فيما يرتدى إيسواتيني الزى الأزرق كاملا.

وصلت قبل قليل، إلى مطار القاهرة الدولي طائرة بعثة النادي الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، قادمة من أبوظبي، بعد خسارة كأس السوبر المصري، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة على استاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات.

حقق فريق المصري فوزا مثيرا على نظيره إنبي بهدفين دون رد سجلهما مروان حمدي، وعبد الرحيم دغموم، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

أعلن خالد مهلهل، رئيس الاتحاد الأفريقي لرفع الأثقال، منح مصر حق تنظيم بطولة أفريقيا 2024 والمؤهلة لأولمبياد باريس.