شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أسوان: قرار رحيل ربيع ياسين متعلق بالنتائج وتجربة هيثم عرابى سلبياتها أكثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار الشافعى صالح، رئيس نادى أسوان، أن قرار رحيل ربيع ياسين عن أسوان متعلق بنتائج الفريق بعد الخسارة 3 مباريات فى الدورى.

وقال الشافعى صالح فايق، فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "قرار رحيل ربيع ياسين متعلق بنتائج الفريق بعد الهزيمة 3 مباريات منهم مباراتان على أرض أسوان، ولدينا قائمة من اللاعبين على اعلى مستوى".

وأضاف رئيس أسوان: "هذا التوقيت هو المثالى لرحيل الجهاز الفنى، لكى أسند المهمة لمدرب جديد يكون أمامه فترة كافية للتعرف على الفريق وتجهيزهم للمباريات بسبب التوقف الدولى".

وتابع: "هناك سوء توفيق كبير يلازم فريق أسوان منذ بداية الموسم، فلماذا لا أبادر بالتسجيل أولا ولو استقبلت هدفا سيكون التعادل، ولكن ما يحدث حاليا لا يرضى طموحات الفريق".

وعن هيثم عرابى، قال رئيس نادى أسوان: "درسنا الفترة التى عمل بها هيثم عرابى وتجربة المدير الرياصى لنادى أسوان جديدة بالنسبة لنا، ولكن التجربة سلبياتها أكثر من إيجابياتها، وبالتالى قررنا إنهاء التجربة".

واختتم رئيس نادى أسوان تصريحاته قائلا: "سيتم الاستقرار على المدرب الجديد لأسوان خلال 3 أيام، وندرس العديد من الأسماء ليكون خليفة لربيع ياسين فى الفريق".