شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يدخل دائرة ترشيحات تدريب أسوان بعد رحيل ربيع ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمد يوسف، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، دائرة ترشيحات الإدارة الفنية لنادي أسوان لخلافة ربيع ياسين، الذي تقدم باعتذار رسمي عن استكمال مهمته.

وارتبط اسم محمد يوسف بالعديد من الأندية المحلية والعربية، وتحديدا من شمال أفريقيا، لتدريب أحدها خلال الفترة الأخيرة، لكنه لم يحسم موقفه منها، وما زال يُفاضل لاختيار الأفضل.

وكشف محمد يوسف عن رغبته فى التمهّل فى المفاضلة بين هذه العروض، موضحا أنه كان قريبا من تدريب ناد عربى كبير خلال الأسابيع الماضية، لكن المفاوضات فشلت في الأمتار الأخيرة.

وتقدم ربيع ياسين، المدير الفني لفريق أسوان، باعتذار عن عدم إكمال مهمته التدريبية لفريق الكرة الأول بالنادي، بعدما تلقى 3 خسائر في الجولات الثلاث الأولى من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وأصبح ربيع ياسين أول ضحايا المدربين في الموسم الجديد للدوري الممتاز، حيث فضل المدرب الاستقالة بعد تعرض زهرة الجنوب لثلاث هزائم متتالية.