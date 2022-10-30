شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد السوداني لتنس الطاولة: مصر مرجعية أساسية لأفريقيا والعرب في اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أيمن الشاذلي، رئيس الاتحاد السوداني لتنس الطاولة، عن سعادته بالتواجد داخل مصر مع البعثة السودانية، والتي تشارك ببطولة مصر الدولية التي تقام في صالة استاد القاهرة الدولي في الفترة ما بين 24 وحتى 30 أكتوبر الجاري.

وقال أيمن الشاذلي: "كل الشكر والتقدير لمجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة المصري لاستضافته بطولة مصر الدولية ودائما ما نكون سعداء بالمشاركة في البطولات داخل مصر".

وأضاف: "ساعدت البطولة على تقوية العلاقات بين الدول حيث شارك العديد من الدول العربية والافريقية".

وتابع: "أشكر الاتحاد العربي والاتحاد المصري على حسن التنظيم والضيافة الممتازة داخل مصر وهذا شىء ليس بجديد على مصر فأصبحنا نعتاد على استضافتها للبطولات الكبرى".

واستطرد: "المرجعية الأساسية للدول الأفريقية والعربية في تنس الطاولة الآن أصبحت مصر سواء على مستوى المدربين ودائما نتعلم الجديد في تنس الطاولة من مصر".

وعن رأيه في الصالة المغطاة قال: "الصالة مجهزة على أعلى مستوى ومصر لديها بنية تحتية ممتازة حتى بطولات الجمهورية في مصر تقام في العديد من الأماكن مثل الإسكندرية والإسماعيلية، صالة القاهرة حظت على إشادة كبيرة من كافة البعثات".

وعن زيارته لمصر قال: "زرت مصر من قبل 37 مرة وأحبها كثيرا، اعلم أماكن كثيرة في مصر واعتبرها بلدي وأحب زيارة المعالم السياحية".

وأضاف: "أحب الشعب المصري بشكل عام وأحب التعامل معهم وأشعر دائما بالراحة في كل مكان".

واختتم: "سنتواجد الفترة القادمة في مصر من جديد من أجل المشاركة ببطولة الأندية العربية في شهر ديسمبر المقبل حيث سنشارك بـ6 فرق على صعيد الرجال والسيدات".