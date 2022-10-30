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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 29-10-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: يستعد محمود حمدى الونش مدافع الزمالك السفر لإنجلترا من أجل إجراء جراحة الركبة، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة سموحة، والتي يغيب على أثرها من 4 أشهر إلى ستة أشهر.

بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد خسارة كأس السوبر المصرى

وصلت قبل قليل، إلى مطار القاهرة الدولي طائرة بعثة النادي الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، قادمة من أبوظبي، بعد خسارة كأس السوبر المصري، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة على استاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات.

نشرت الصفحة الرسمية للأهلي عبر فيس بوك صورا من تدريب الفريق الأحمر اليوم، السبت، على ملعب مختار التتش، دون راحة، عقب التتويج بلقب السوبر المصرى أمس الجمعة على حساب الزمالك. وعلقت الصفحة الرسمية على صور المران بعد العودة للتدريبات، "تركيزنا الآن على التحدى القادم".

يخضع البنينى سامسون أكينولا، مهاجم فريق الزمالك، لاختبار طبى فور وصل البعثة إلى القاهرة قادمة من الإمارات بعد مواجهة الأهلى فى السوبر المحلى، أمس الجمعة، على ملعب هزاع بن زايد، وانتهى اللقاء بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

وجه الحساب الرسمي لنادي الزمالك رسالة دعم وتحفيز للاعبيه عبر تويتربعد خسارة بطولة السوبر المصري أمام الأهلي، ونشر صورة لقائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا وعلق: "‏لا تنسى من أنت ولا من أين أتيت.. نثق فى قدرتكم على استمداد القوة من مثل تلك اللحظات لحصد المزيد من البطولات".

نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة فيديو لمارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام، يقدم خلاله الأخير تحليلا للحالات التحكيمية فى الأسبوع الثانى من عمر مسابقة الدوري العام.

أغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا صفحة مباراة السوبر المصرى الذى أقيم بالامارات أمام النادى الاهلى وخسره الفارس الأبيض بهدفين دون رد، وذلك من أجل الاستعداد لمواصلة المشوار بمسابقة الدوري الممتاز.

يستعد محمود حمدى الونش مدافع الزمالك السفر لإنجلترا من أجل إجراء جراحة الركبة، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة سموحة، والتي يغيب على أثرها من 4 أشهر إلى ستة أشهر، ويسعى الونش لإجراء العملية في أقرب فرصة للعودة مجددا في أقرب وقت لتدريبات الزمالك في الموسم الجديد.

يعود نبيل عماد دونجا لاعب وسط الزمالك إلى القاهرة، لبدء مرحلة التأهيل من الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن مباريات الزمالك الماضية، تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك الذي وضع له برنامجا تأهيليا استعدادا للمرحلة الأخيرة قبل الدخول مع الفريق.