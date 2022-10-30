شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يواصل تدريباته استعدادا للطلائع.. والغندور يشارك بالمران الجماعي "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد خالد الغندور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، إلى تدريبات فريقه بعد غيابه عن المران عقب مباراة أسوان في الجولة الأولى من الدورى العام، وانتهت بفوز زعيم الثغر بهدف نظيف بسبب شعوره بنزلة برد.

ويستكمل الاتحاد السكندرى استعداداته لمباراة طلائع الجيش بالجولة الثالثة، حيث يأمل "الخواجة" في حصد الثلاث نقاط واستكمال مسيرة الانتصارات التي بدأت بأسوان ثم الداخلية.

في سياق متصل كشف خالد الغندور حقيقة تمرده على سيد البلد مؤكداً أن هذا الأنباء لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أنه ملتزم بحضور التدريبات الجماعية وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش.

قال الغندور، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن سبب غيابه عن مباراة الاتحاد السكندرى في الجولة الأولى أمام أسوان شعوره بنزلة برد، بينما أكد أن غيابه عن الجولة الثانية أمام الداخلية يعود إلى شعوره ببعض التعب والإرهاق لذلك فضل الجهاز الفني إراحته.

وكان الاتحاد قد افتتح الموسم بفوز غالٍ على أسوان فى عقر داره بهدف نظيف وعاد وتألق بتحقيق فوز ثان على الداخلية بهدفين وحافظ على شباكه نظيفة، وغاب الغندور عن الفريق خلال اللقاءين؛ بسبب نزلة البرد التى منعته من قيادة الفريق.



خالد الغندور