شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري بأنجولا يزور بعثة فيوتشر قبل مواجهة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام محمد صفوت، السفير المصري بأنجولا، بزيارة فريق فيوتشر اليوم بفندق الإقامة للاستعداد لمواجهة نادي أول أغسطس في الدور المؤهل لمرحلة المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، وحرصت السفارة المصرية على تذليل كافة العقبات في استقبال البعثة والعمل على إيجاد كافة سبل الراحة والأمان.

يذكر أن المباراة ستقام في الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لوندا.

واستأنف اليوم السبت فريق فيوتشر، تدريباته بأنجولا، استعداداً لمباراة الفريق المرتقبة أمام أول أغسطس الأنجولى، والمقرر إقامتها يوم 2 نوفمبر المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 التكميلى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، موقف علي ماهر مدرب الفريق من المواجهة المرتقبة مع أول أغسطس في الكونفدرالية، وقال السقا، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن علي ماهر لم ينه حتى الآن إجراءات الرخصة التدريبية A، مضيفا أن جهود النادي مستمرة لإنهائها في أسرع وقت؛ لأن وجوده داخل الملعب سيفرق بشكل كبير مع الفريق.

وتأكدت جاهزية جميع اللاعبين للمباراة المرتقبة، بعد تعافي أحمد عاطف، مهاجم الفريق، من الإصابة التي لحقت به مؤخرا، وأبعدته عن مباراة المقاولون العرب قي الدوري، وكانت بعثة فيوتشر قد توجهت إلى أنجولا فجر الجمعة الماضي، و يطمح فيوتشر إلى مواصلة عروضه القوية بالبطولة فى أول ظهور أفريقى له ببطولات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، وكان فيوتشر قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على بول الأوغندى فى دور الـ64 بهدف نظيف فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم الفوز على كالون السيراليونى بسداسية نظيفة فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

وكان فيوتشر قد نجح فى انتزاع أول ثلاث نقاط له فى الدورى العام، بعد الفوز فى الجولة الأولى على حرس الحدود بهدفين نظيفين، فى اللقاء الذى أقيم على استاد المكس بالإسكندرية، بينما تعادل مع المقاولون العرب سلبياً فى الجولة الثانية والتى أقيمت على استاد السلام.