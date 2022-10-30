شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 29 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش استعدادًا ‏لمباراة الداخلية التى تقام الأربعاء المقبل باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة ‏الثالثة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وخاض الأهلي مرانه اليوم دون راحة، وتوجهت حافلة الفريق من مطار القاهرة إلى مقر ‏النادي بالجزيرة مباشرة بعد عودة البعثة من الإمارات.‏