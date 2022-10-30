شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 29 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة الداخلية التى تقام الأربعاء المقبل باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة الدوري الممتاز.
وخاض الأهلي مرانه اليوم دون راحة، وتوجهت حافلة الفريق من مطار القاهرة إلى مقر النادي بالجزيرة مباشرة بعد عودة البعثة من الإمارات.
أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية البرازيلي برونو سافيو للمشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى، وفقا لما نشره الموقع الرسمي للقلعة الحمراء.
سافيو سجل الهدف الأول للأهلى فى مباراة الزمالك التى جمعت الفريقين باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين على لقب كأس السوبر المصري. ونجح الأهلي في تحقيق لقب كأس السوبر للمرة 12 في تاريخه، بعدما حسم المباراة بهدفين دون رد، سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد، ليعزز رقمه القياسي كأكثر نادٍ يُتوج بلقب البطولة.
وصلت بعثة النادي الأهلي على متن طائرة خطوط الإتحاد القادمة من أبو ظبي الرحلة رقم 653، وقامت سلطات مطار القاهرة بإنهاء إجراءات وصول البعثة عبر صالة 4 بمطار القاهرة والمخصصة للطائرات الخاصة.
وتوج فريق الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثانية عشر في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة.