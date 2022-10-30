شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفز أحمد الشيخ، لاعب غزل المحلة، لصدارة هدافي الدوري مع الثلاثي خالد قمر من طلائع الجيش ورفيق كابو من إنبي وأوستن أوموتو من الاتحاد السكندري، ليتساوى الرباعي في قمة الهدافين ولكل منهما هدفين حتى الآن.

وأقيمت اليوم السبت مباراتان في افتتاح الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث فاز المحلة على أسوان، وفاز المصري على إنبي.

في المباراة الأولى، حقق فريق غزل المحلة فوزاً مهماً على أسوان بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب استاد أسوان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف فوز المحلة أحمد الشيخ فى الدقيقة 90 من عمر اللقاء، ليحصد المحلة ثلاث نقاط ويرتفع رصيده للنقطة 7 محتلاً صدارة ترتيب فرق الدورى، فيما استمر فريق أسوان فى المركز الـ 17 بدون نقاط.

وفي المواجهة الثانية، حقق فريق المصري فوزا مثيرا على نظيره إنبي بهدفين دون رد سجلهما مروان حمدي، وعبد الرحيم دغموم، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 74 من زمن اللقاء، بعدما أرسل أحمد الشيخ تمريرة رائعة من جهة اليمين تابعها مروان حمدي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت على يسار الحارس البلعوطي لداخل الشباك، بينما سجل عبد الرحيم دغموم الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم السبت كالتالي:

أحمد الشيخ غزل المحلة 2

خالد قمر طلائع الجيش 2

رفيق كابو فريق إنبي 2

أوستين أموتو الاتحاد 2