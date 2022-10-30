شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. أسوان يعلن رحيل هيثم عرابي المدير الرياضي للنادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادي أسوان رسميا رحيل هيثم عرابي، المدير الرياضي للنادي، عن منصبه بعد سلسلة النتائج السلبية التي لاحقت الفريق منذ انطلاق الموسم.

جاء ذلك بعد دقائق من تقدم ربيع ياسين، المدير الفني لفريق أسوان، باعتذار عن عدم إكمال مهمته التدريبية لفريق الكرة الأول بالنادي، بعدما تلقى 3 خسائر في الجولات الثلاث الأولى من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وأصبح ربيع ياسين أول ضحايا المدربين في الموسم الجديد للدوري الممتاز، حيث فضل المدرب الاستقالة بعد تعرض زهرة الجنوب لثلاث هزائم متتالية.

حقق فريق غزل المحلة فوزاً مهماً على أسوان بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب استاد أسوان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.