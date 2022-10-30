شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم المصرية للاتصالات 74/ 62 فى دورى مرتبط السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادى الزمالك، على نظيره المصرية للاتصالات بنتيجة 74-62 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على صالة الأوليمبى بالإسكندرية فى ختام مباريات الدورة المجمعة الثانية لدور الـ16 التمهيدى من دورى المرتبط.

وجاءت نتيجة الفترات كالتالي:

19/19

39/33

56/47

74/62

يتصدر الزمالك قمة المجموعة الرابعة التى ضمت كلا من الزمالك والمصرية للاتصالات والجياد والقناة.

ومن المنتظر أن يقابل فريق الزمالك رابع المجموعة الثالثة فى دور السادس عشر الثانى المقرر إقامتها أيام 2 و5 نوفمبر القادم.

ويسعى “سلة الزمالك” إلى المنافسة على كل الألقاب والبطولات التى سيشارك فيها فى الموسم الجديد فى ظل دعم مجلس إدارة النادى بالتعاقد مع لاعبين متميزين جدد هم: “وليد عبدالجواد من الجزيرة، وخالد عبدالناصر من طنطا، وعبد الرحمن سعد من الغرافة القطري، والأمريكى تيريل تو هولواي”.

ويتكون الجهاز الجديد لسلة الزمالك من: أحمد مرعى مديرا فنيا، وياسر عبدالوهاب مدربا عاما، وسمير جودة مدربا مساعدا، وإسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا، ورامى العايدى إداريًا.