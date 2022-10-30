شكرا لقرائتكم خبر عن ياسين جابر يفوز ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة تحت 17 سنة بعد نهائي مصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق البطل المصري ياسين جابر المركز الأول لمنافسات الناشئين تحت17 سنة ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة، والتي تقام في صالة استاد القاهرة في الفترة ما بين 24 وحتى 30 أكتوبر الجاري.

وتغلب ياسين على نظيره مؤمن صلاح في نهائي مصري خالص ليحصد ياسين جابر الميدالية الذهبية فيما حقق مؤمن صلاح الفضية، بينما حقق كل من جاش أميد وبالامورجان من الهند المركز الثالث.

كما أقيمت اليوم منافسات الادوار النهائية لمنافسات تحت 13 سنة، حيث حقق خلالها البطل النيجيري ماتيو كوتي المركز الأول بعد الفوز على بطل بورتريكو ستيفن مورينو الذي حقق المركز الثاني، فيما فاز سوهام مخيريجي من الهند وانريك ريوس من بورتريكو بالمركز الثالث.

وشهد اليوم أيضا اقامة منافسات دور المجموعات لتحت 11 و15 و19، على أن تستكمل باقي المنافسات غدا بداية من الأدوار الإقصائية وحتى المباراة النهائية.

يذكر أن منافسات الناشئات قد أقيمت على مدار ثلاثة أيام بداية من يوم الإثنين وحتى يوم الأربعاء وشهدت المنافسات فوز هنا جودة بذهبية تحت 19 عاما وحصول رؤى الناغي على المركز الثالث بنفس المسابقة.

وحققت حبيبة الباسومي فضية 15 عاما فيما حصدت رؤى صلاح على المركز الثالث في منافسات تحت 17 عاما كما حصلت كل من ندى البدوي ودليلة محجوب على المركز الثالث بمنافسات تحت 11 سنة.