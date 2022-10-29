الأخضر يواجه هندوراس استعدادا للمونديال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل المنتخب الوطني مساء أمس تدريباته في معسكره المقام حاليا في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم بقطر 2022، التي ستنطلق في نوفمبر المقبل.

ويستعد الأخضر لخوض وديته الثالثة في المرحلة الثالثة أمام منتخب هندوراس اليوم على استاد آل نهيان - أبوظبي.

ميدانيا أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب قصر الإمارات، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد. بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، قبل أن يجري مباريات مصغرة، لتختم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

تغلب المنتخب السعودي في أول لقاءاته الودية على مقدونيا الشمالية بنتيجة (1 - 0)، في المباراة التي جمعتهما الأسبوع الماضي على استاد مدينة زايد الرياضية، وتمكن صالح الشهري من تسجيل هدف «الأخضر» الوحيد في المباراة.

وتعادل في مباراته مع نظيره الألباني بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب آل نهيان.

وسجل صالح الشهري هدف المنتخب السعودي من ركلة جزاء، بينما أحرز بيكيم بالاج هدف التعادل في الشوط الثاني من المباراة.

ودخل الفرنسي هيرفي رينارد اللقاء بتشكيلتين مختلفتين، لعبت المجموعة الأولى 60 دقيقة من عمر المباراة، وأكملت المجموعة الثانية نصف الساعة المتبقية.

وتعد مباراة السعودية وألبانيا ثاني وديات الفريق في المرحلة الثالثة، وتتبقى 3 مواجهات أخرى أمام منتخبات هندوراس وأيسلندا وبنما.

مباريات الأخضر الودية

