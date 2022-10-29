4 وديات تجهز الهلال للدوري

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وتوقف دوري روشن بعد الجولة الثامنة بسبب استعداد ومشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم قطر 2022، وقد منح الجهاز الفني في الهلال بقيادة رامون دياز اللاعبين إجازة حتى الـ12 من نوفمبر المقبل.الهلال أوضح أن الفريق سيدخل معسكرا إعداديا داخليا بدءا من 12 نوفمبر المقبل وسيخوض خلاله 4 مباريات ودية تبدأ بمواجهة الشرق من الدرجة الثانية في الـ25 من الشهر نفسه.
وستكون المباراة الثانية بعدها بأربعة أيام أمام العدالة، فيما الثالثة في الثالث من ديسمبر أمام أبها، وأخيرا الختام بمواجهة نيوكاسل الإنجليزي في الثامن من الشهر نفسه ضمن فعاليات موسم الدرعية.
يشار إلى أن الهلال يتواجد في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الشباب في الصدارة.
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